Nunnely: ‘Even naar Londen en verder lekker bij mijn familie’

Na de wedstrijd van zaterdagavond begon direct de vakantie voor de spelers van Willem II. ,,Ik ga nu lekker naar huis en dan verzamelen we pas weer in het nieuwe jaar als we op trainingskamp gaan”, aldus Nunnely. ,,Ik ga eerst nog even een paar dagen naar Londen. Nee, geen wedstrijd bezoeken. Het wordt shoppen en de stad bekijken. En verder gewoon lekker naar mijn familie in Almere. Het is wel prettig om even zonder voetbal te ontspannen, maar ik denk dat ik naarmate de vakantie vordert ik het spelletje wel ga missen. Twee weken vakantie is prima.”