Nunnely: ‘Ik was niet boos op Vrousai toen hij die kans miste’

Hij had een assist op zijn naam moeten krijgen, maar de bal die hij panklaar legde voor de voeten van Marios Vrousai, belandde niet in het net. De Griek mikte vrijstaand over het doel. Dat zou de 2-0 zijn geweest. Nu bleef het tot de laatste seconde spannend ,, Of ik boos op hem was? Echt boos word ik niet snel. Maar ik heb wel eventjes tegen hem gezegd dat de volgende er wél in moest.”