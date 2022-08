Oefenremise tegen Feyenoord maakt wikkende en wegende Willem II-trainer Hofland weer ietsje wijzer

Van een afstandje was niet te horen waar ze het precies over hadden, maar er zal ongetwijfeld even over het moment in de 61ste minuut zijn gebabbeld. Kort na het oefenduel tussen Feyenoord en Willem II zochten Daniel Crowley en Pol Llonch hun maatje Timon Wellenreuther (publiekslieveling in Tilburg, maar sinds kort tweede keeper bij Feyenoord) op.