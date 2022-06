Officieel: SC Heerenveen houdt Mats Köhlert in de eredivisie

Willem II haalde Köhlert in 2019 naar Nederland, hij kwam toen over van Hamburger SV. In de drie seizoenen dat hij in het rood-wit-blauw speelde, werd hij een veelzijdige publiekslieveling. Hij speelde als linksbuiten, als linksback, en zelfs een enkele keer als rechtsback. Het contract van Köhlert liep tot deze zomer, Willem II wilde die verbintenis (tegen beter weten in) graag verlengen, maar al snel werd duidelijk dat dat niet zou gaan lukken.

Vorige week werd al bekend dat Heerenveen de nieuwe club van Köhlert zou gaan worden, niet veel later bevestigde hij via Instagram dat hij Willem II inderdaad transfervrij zou gaan verlaten. ,,Ik kan niet in woorden uitdrukken wat de laatste drie jaar bij deze club voor mij hebben betekend. Op het veld staan met jullie (de supporters, red.) achter me, ongeacht de situatie, was een ongelooflijk gevoel. Voor mij is het nu tijd om iets nieuws te gaan doen en mezelf verder te ontwikkelen", schreef hij onder meer.