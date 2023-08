Officieel: Willem II laat Kostas Lamprou na ‘persoonlijk moeizaam jaar’ transfervrij naar Feyenoord vertrekken

‘Persoonlijk moeizaam’

Op de clubwebsite van de Tilburgers reageert Lamprou op zijn vertrek. ,,Net als iedereen die Willem II een warm hart toedraagt, baal ik ervan dat we ons doel, promoveren, niet hebben behaald. Daarnaast was het voor mij persoonlijk natuurlijk een sportief moeizaam jaar. Ik wil de club en uiteraard de supporters en sponsoren bedanken voor mijn beide periodes bij Willem II. Ik heb me altijd gewaardeerd gevoeld en dat zal ik te allen tijde koesteren. Iedereen weet wat Willem II voor mij betekent, ik heb me altijd thuis gevoeld in Tilburg. We nemen nu afscheid, maar ik blijf de club uiteraard volgen. Hopelijk zien we elkaar snel terug in de Eredivisie.”