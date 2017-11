Ogbeche: goalgetter én mental coach bij Willem II

Bartholomew Ogbeche deed na het op de valreep behaalde 3-3 gelijkspel tegen VVV-Venlo een opmerkelijke uitspraak. De spits van Willem II zei dat er ‘niet genoeg tijd meer was om de wedstrijd nog te winnen’. Het is typerend voor het optimisme dat de Nigeriaanse voetballer altijd uitstraalt.

Over de tactiek laat hij zich niet uit. ,,Dat is de zaak van de trainer”, aldus Ogbeche, die zich op nog een andere manier van de meeste spitsen onderscheidt. Hij eiste de eerste treffer van Willem II in De Koel niet voor zichzelf op. ,,Die bal ging via mijn linkervoet en een verdediger van VVV het doel in. Maar dat was toch vooral de verdienste van Ismail Azzaoui. Die had er een veel groter aandeel in.”

Bescheiden

Ogbeche stelde zich heel bescheiden op na zijn eerste hattrick in het profvoetbal. Hij claimde niet op het veld al de wedstrijdbal, de gebruikelijke trofee voor een speler die drie doelpunten maakt. Daar ging hij pas later om vragen. Na het laatste fluitsignaal had hij het nog te druk met het troosten van VVV-Venlo-voetballer Torino Hunte, die een overwinning door de vingers had zien glippen.

In de inhaalrace had Ogbeche ook als een soort mental coach een belangrijk aandeel. In woord en gebaar maakte hij na de 3-1 van VVV twintig minuten voor tijd duidelijk dat hij er nog in geloofde. ,,Ik riep: ‘Gewoon doorgaan, we hebben niks meer te verliezen.’ We zaten na de rust gelukkig al wat beter in de wedstrijd.”

Bedienen

Voor de pauze had Ogbeche nog geen enkele bal goed geraakt. Steeds als hij werd aangespeeld, zat er een tegenstander in zijn rug. Daarna kwamen de spelers het veld in die wél in staat waren om hem goed te bedienen. Zo legde Jop van der Linden een vrije trap op het hoofd van de 33-jarige spits, die ooit uitkwam voor Paris Saint-Germain. Zijn Belgische ploeggenoot Jordy Croux zorgde in de tweede minuut van de extra tijd voor de voorzet, die Azzaoui in de voeten van Ogbeche schoof. ,,De trainer bracht de spelers in het veld die nodig waren om terug te komen in de wedstrijd”, zei Ogbeche indirect toch wat over de tactiek.