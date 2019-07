Onbekende Willem II’er Coulibaly: ‘Ik wil mijn kwaliteiten laten zien aan de fans’

De afgelopen twee jaar in Brabant waren niet makkelijk voor Karim Coulibaly. De Fransman, overgekomen van AS Nancy, speelde weinig in zijn eerste seizoen bij Willem II en in zijn tweede seizoen was de 26-jarige speler lang geblesseerd. Daarbij woont hij in zijn uppie in Oisterwijk en kampte lange tijd met een flinke taalbarrière.