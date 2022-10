Ongeïnspireerd Willem II komt vroege tegenslag niet te boven: bekeravontuur eindigt opnieuw in eerste ronde

Smits houdt Willem II lang in leven

Hofland greep in tijdens de rust. Daniel Crowley moest gaan douchen, Max Svensson verving hem. De ene wissel bracht Willem II nou niet het elan en het goede spel dat de ploeg nodig had om de achterstand weg te werken. Integendeel zelfs. FC Eindhoven had het betere van het spel tijdens het tweede bedrijf in het Jan Louwers Stadion. Het was aan doelman Smits te danken dat Willem II nog zo lang in de wedstrijd bleef en enig uitzicht had op een -onverdiende- gelijkmaker.