Bijzondere ‘kaartenre­gel’ kost Hornkamp topper tegen PEC Zwolle: ‘Ik dacht meteen: wat doe ik nou?’

Met vier goals in zes duels én uitstekend spel is Jizz Hornkamp de laatste weken een van de mannen in vorm bij Willem II. Maar uitgerekend tegen koploper PEC Zwolle moet de 25-jarige spits vrijdagavond geschorst toekijken. Een kaart die hij eind vorig seizoen pakte is hem duur komen te staan.