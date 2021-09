Ook in 1995 beleefde Willem II een superstart; maar toen ging de transfermarkt weer open...

Willem II-supporter bewuste­loos geslagen in Tilburg na wedstrijd tegen PSV

29 september TILBURG - Een Willem II-supporter is zaterdagavond rond 22.00 op zijn hoofd geslagen en daarna bewusteloos geraakt op de Korvelseweg in Tilburg. Dat is net na de wedstrijd Willem II - PSV gebeurd. Het slachtoffer is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.