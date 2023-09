Ook technisch directeur Jacobs weg bij Willem II: ‘Hopelijk keert de rust nu terug’

Jacobs kreeg veel kritiek op de samenstelling van de selectie vorig seizoen, en nu opnieuw. Vorig seizoen sneuvelde trainer Kevin Hofland vanwege tegenvallende prestaties, afgelopen dinsdag moest ook zijn opvolger Robbemond het veld ruimen.

Na het ontslag van Robbemond zei Jacobs tegen het BD over zijn eigen functioneren: ‘Ik vind dat ik een selectie heb neergezet waarin we goed 4-3-3 kunnen spelen en alle posities dubbel bezet zijn, als je er vanuit gaat dat een aantal spelers op meerdere posities uit de voeten kunnen. Ik blijf gewoon keihard werken in het belang van de club.’

In het statement dat de club na zijn vertrek naar buiten bracht, zegt Jacobs: ‘Ik heb mogen werken bij een mooie club met hele fijne collega’s. Helaas hebben we in het afgelopen jaar onvoldoende resultaat gehaald, ook ik ben daar verantwoordelijk voor. Ik heb met eer en geweten gewerkt voor de club met alle goede bedoelingen. Uiteindelijk denk ik dat dit de beste keuze is voor de club, waardoor hopelijk de rust terugkeert. Ik wil alle spelers, stafleden en medewerkers van de club bedanken voor de prettige samenwerking en wens de club veel succes in de toekomst.’

Opvolger van Mathijsen

Jacobs was maart vorig jaar de opvolger van Joris Mathijsen, die bij Willem II werd ontslagen door de RvC omdat hij weigerde trainer Fred Grim de laan uit te sturen. Vervolgens werden zowel de trainer als de td weggestuurd.

Voordat hij naar Willem II kwam, was Jacobs tussen 2004 en 2013 actief was bij de jeugdopleiding van NEC. Bij die club was hij naast jeugdtrainer in zijn laatste vier seizoenen hoofd jeugdopleiding. Daarna was Jacobs zes jaar werkzaam bij de KNVB, waar hij medeverantwoordelijk was voor de ontwikkeling van visie en beleid op de afdeling Voetbal. Vervolgens trad hij eind 2019 in dienst bij Almere City als technisch verantwoordelijke. Na het seizoen 2020-2021 besloot de clubleiding niet met hem verder te gaan.

Jacobs had net als Robbemond dat had, nog een contract tot het eind van dit seizoen. Algemeen directeur Martin van Geel wilde woensdagmiddag niet nader ingaan op het ontslag van Teun Jacobs. Hij wil een uitgebreide reactie pas volgende week geven, enkele dagen na de competitiewedstrijd tegen MVV aanstaande vrijdag.

