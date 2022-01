Ook Willem II bij start trainingskamp geconfronteerd met nieuwe coronaperikelen

Willem II moet het bij de start van het trainingskamp in Oisterwijk doen zonder enkele spelers en stafleden. De club heeft het over ‘medische redenen’ en wil er verder niets over kwijt, maar duidelijk is dat er een aantal besmettingen zijn.

Willem II werd in de voorbereiding op dit seizoen afgelopen zomer ook al getroffen door het coronavirus. Het oefenduel met Go Ahead Eagles werd toen geschrapt, iets meer dan een week later ging er ook een streep door de oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam en de feestelijke Koningsdag.

Er werd vlak voor het seizoen nog een last-minute oefenpotje tegen Excelsior Virton ingelast, maar mede door de flink verstoorde voorbereiding ging Willem II een paar dagen later tijdens de ouverture thuis tegen Feyenoord keihard onderuit (0-4). Nu dreigt het coronavirus ook de voorbereiding op de tweede seizoenshelft te verstoren.

Van een grote uitbraak is naar verluidt (nog) geen sprake, maar het is wel een streep door de rekening. De spelersgroep van trainer Fred Grim verblijft deze week in Hotel De Rosep in Oisterwijk en traint op de velden van amateurclub VV Trinitas. Die oefensessies waren al niet toegankelijk voor publiek. De komende dagen zal blijken of er meer positieve gevallen zijn.

Willem II is zeker niet de enige club die te maken heeft met de nieuwe variant van het coronavirus. In de Engelse profdivisies werden er al tientallen wedstrijden afgelast, terwijl ook clubs als Barcelona, Bayern München en Club Brugge te maken hebben met uitbraken. Het virus hangt ook als een schaduw boven het toernooi om de Afrika Cup. In Nederland zag Feyenoord zich dit weekend genoodzaakt om het trainingskamp in Zuid-Spanje te schrappen vanwege meerdere besmettingen in de selectie.