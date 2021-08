Op Willem II-deur bonkende Svensson maakt kennis met ‘Hawaii-voetbal’

Haast beschaamd kijkt hij naar de overkant van de tafel, als hij ziet dat zijn opmerking niet wordt begrepen. Max Svensson zat even daarvoor uit te leggen dat hij in zijn eerste weken in Nederland al de nodige voetbalwedstrijden en -samenvattingen heeft bekeken, vrijwel iedere eredivisieclub heeft hij al een keer (kort) aan het werk gezien. En daarbij is hem één ding opgevallen.