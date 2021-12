Open brief fans Willem II aan technisch directeur Joris Mathijsen: ‘Het is 3 voor 12'

Volgens de supporters stroken de daden van de technisch directeur niet langer met de ambitie om structureel naar het linkerrijtje te groeien. ‘Zo was al meerdere seizoenen duidelijk dat er voorgesorteerd moest worden op een vernieuwd centraal duo achterin. Daarop is nauwelijks actie ondernomen. Ook het vertrek van creatieve spelers als Pavlidis en Tresor (ook al was dat lang niet altijd dé publiekslieveling) is vrijwel niet opgevangen.’

In de brief wordt ook melding gemaakt van goede transfers die door Mathijsen zijn gedaan, met name enkele jaren geleden. ‘Toch zijn er ook momenten van spanning geweest. Momenten waarop we als supporters gemeend hebben te moeten ingrijpen omdat we niet het vertrouwen hadden dat jij en de rest van de directie op dat moment de ernst van de situatie inzagen. Bijvoorbeeld rondom de situatie met trainer Erwin van de Looij in 2018. Of de situatie vorig seizoen. Door ingrijpen van de supporters is onze club beide keren ternauwernood behoed voor degradatie.’