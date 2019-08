Opleiding Willem II op de Spaanse toer: ‘Spelers moeten uitgedaagd worden’

Bastiaan Riemersma, die begonnen is aan zijn derde jaar als hoofd opleidingen van Willem II, bracht in het verleden een bezoek aan de opleiding van Barcelona. Hij verbaasde zich erover dat de Spaanse topclub de geheimen van het succes zo makkelijk weg gaf. ‘De voetbalwereld is zo opportunistisch’, kreeg hij als antwoord. ‘Je krijgt nergens vijf tot tien jaar de tijd om een cultuur neer te zetten’.