Opleiding Willem II wil snel duidelijkheid over competitieindeling volgend seizoen

Nu er ook een einde is gekomen aan het jeugdvoetbal wil de opleiding van Willem II zo snel mogelijk duidelijkheid over de competitieindeling voor het komend seizoen. Dan komt er een nieuwe competitie voor elftallen tot 21 jaar, waaraan de Tilburgse club mee zal doen.

,,Over die competitie is nog veel onduidelijk”, zegt Bastiaan Riemersma, hoofd opleidingen van Willem II. Die zag het hoogste jeugdelftal van de Tilburgse club op een vierde plek eindigen in de eerste divisie. ,,Ajax, PSV, FC Utrecht en AZ doen niet aan de competitie tot 21 jaar mee omdat ze al een team in de eerste divisie hebben. Maar het is ook onduidelijk wat bijvoorbeeld Sparta en ADO Den Haag gaan doen.”

De onder 21 competitie gaat van start met poules van acht clubs. Op basis van de ranglijst, die door het afblazen van de competitie de eindrangschikking is geworden, is het onzeker of Willem II op het hoogste of op het tweede niveau zal worden ingedeeld.

Juiste weerstand

,,Daar hangt best wel wat vanaf”, zegt Riemersma. ,,Als we in een zware competitie met veel spelers van rond de 21 terecht komen moet je een andere selectie samenstellen. Dan moet je beslissen of je spelers als Victor van den Bogert, Dylan Ryan, Rick Zuijderwijk en Justin Ogenia ook nog in dat team mee laat doen. Of je moet via de scouting spelers aan de selectie toevoegen. Als een team de kans heeft om vierde te worden in een competitie heb je de juiste weerstand.”