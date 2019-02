Oscar Moens hielp Willem II naar laatste Tilburgse bekerfinale: ‘Ik hield een nare smaak over aan die 4-0 nederlaag’

Oscar Moens (45) draagt deze dag een witte trui met het logo van Feyenoord. Meteen doemt het beeld op van een helemaal in het wit geklede keeper, strak gesoigneerd, met gitzwarte haren. Zo leeft de voormalig doelman van onder meer AZ en Willem II, die twee maal voor Oranje in actie kwam, in de herinnering van veel voetbalfans voort. ‘Apart’ vindt hij dat. ,,Ik heb op verzoek van een sponsor ooit één keer bij AZ in het wit gekeept, in een shirt zoals de Franse keeper Fabien Barthez dat in die tijd droeg. Het zag er heel chic uit, maar er kwam zoveel gedoe van. Iedereen begon er na de wedstrijd over. Ik heb het daarna nooit meer gedragen.”