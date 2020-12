Otschi Wriedt: ‘Gelijkspel tegen Ajax is geen verrassing voor mij’

Achteraf is het makkelijk praten, maar Willem II-spits Otschi Wriedt beweerde dat het gelijkspel tegen Ajax voor hem niet als een grote verrassing kwam. ,,Ik ken de kwaliteiten van mijn ploeg. Dit is mogelijk.”

Uiteraard was het inspirerend voor Wriedt om tegen Ajax te spelen. ,,Het is een droom voor mij om tegen dit soort ploegen te spelen. Ajax is de beste club in Nederland, kwam uit in de Champions League... Maar voor ons hele team is dat mooi, niet alleen voor mij.”

Wriedt-goal

Was de 1-1 een typische Wriedt-goal? ,,Ja, dat kun je wel zeggen. Ik gebruikte mijn lichaam om de verdediger van me af te houden en zorgde dat de bal voor mijn linkervoet kwam te liggen. Toen schoot ik hard en laag binnen. Dat is wel zoals ik het vaker doe, ja. Als ik met links kan schieten, dan is er altijd wat mogelijk.”

Duitse kerst

Alle buitenlandse spelers van Willem II hebben een verbod gekregen van de clubleiding om naar hun thuisland af te reizen, vanwege de corona-situatie. Zelfs Duitsers zoals Wriedt, die met de auto zouden kunnen. ,,We moeten in Nederland blijven. Het is zoals het is. We hebben met de Duitse spelers afgesproken om samen kerst te vieren. Dus dat wordt toch wel gezellig.”

Volledig scherm Kwasi 'Otschi' Wriedt in duel met Davy Klaassen. © ANP