Oud-trainer Van der Looi: ‘Ik denk dat Willem II echt een kans maakt’

Voor FC Groningen was het winnen van de KNVB-beker een geweldig hoogtepunt. ,,Het mooiste was dat het de eerste keer was’’, zegt Van de Looi. ,,Ik hoop dat ze de beker nog vaker gaan winnen, maar de eerste keer blijft de eerste keer. Voor clubs als FC Groningen, FC Utrecht, PEC Zwolle en nu weer Willem II is het de enige prijs die je echt kunt winnen. We weten allemaal hoe groot de kans is dat dit soort clubs kampioen wordt. Daarvoor zijn de verschillen te groot.’’

Een echte favoriet voor de finale tussen FC Groningen en PEC Zwolle was er niet. ,,Het enige verschil was dat zij de beker het jaar ervoor hadden gewonnen en het gevoel hadden dat ze wisten hoe ze de wedstrijd moesten benaderen. Maar wij hadden het goed voor elkaar. Omdat we in de eerste helft wat problemen hadden, hebben we in de rust gewisseld (Hateboer voor Burnet, red.). En om Zwolle meer pijn te doen hebben we later Antonia gebracht.’’

Het inbrengen van de snelle buitenspeler bleek de winnende zet. Door twee goals van Albert Rusnak, bij de 2-0 bediend door Antonia, veroverde FC Groningen de beker. ,,We wisten wat we gingen doen’’, zegt Van de Looi. ,,We kwamen in een soort flow richting de finale. Het klinkt misschien arrogant, maar ik had niet het idee dat we gingen verliezen. We wilden niet alleen de finale spelen, maar ook winnen. Het jaar ervoor hadden we de play-offs gewonnen. Nu wilden we een echte prijs. We hebben dat seizoen in de beker ook steeds met dezelfde ploeg gespeeld.’’

Geheim voor de finale

Het geheim voor de finale? ,,Het heeft veel met overtuiging te maken. Hoe ga je er naartoe? Dat was in ons geval wel een klein verschil met PEC Zwolle. Zij dachten ‘wij gaan weer winnen.’ Je moet oppassen dat je niet meegaat in de euforie rond de club, maar gefocust blijven. Een finale is alleen mooi als je hem wint, anders is het super zuur. Voor Willem II geldt hetzelfde, al hebben zij nu wel een veel zwaardere tegenstander.’’

Van de Looi sluit een stunt van zijn ex-club tegen Ajax niet uit. ,,Ik denk dat Willem II echt een kans maakt. Met hun compacte manier van spelen kunnen ze het goede tegenstanders lastig maken. Dat hebben ze uit tegen AZ en uit tegen Feyenoord laten zien. Als ze de overtuiging hebben, dan hebben ze zeker een kans. Je moet erin geloven, daar begint alles mee.’’

Hoewel Van de Looi vorig jaar op een vervelende manier bij Willem II vertrok, is er van oud zeer geen sprake bij de trainer. ,,Rancune is een slechte emotie. Bij Willem II zitten nog steeds nog steeds mensen met wie ik prima heb samengewerkt. Dat gevoel overheerst. Ik hoop dat ze een mooi feestje kunnen vieren.’’