Oud-Willem II’er Haemhouts nu geduldig in de wachtkamer bij NAC

Robbie Haemhouts (34) heeft na zijn terugkeer bij NAC nog geen minuut in de eredivisie gespeeld. Na een zware achillespeesblessure zit hij al anderhalf jaar gevangen in de wachtkamer.

Robbie Haemhouts mocht woensdag de laatste twaalf minuten meespelen in het oefenduel met SV Zulte Waregem. ,,Het is altijd fijn om wedstrijden te spelen. Dit kwartiertje is weer mooi meegenomen”, zegt de middenvelder als hij fris gedoucht en opgewekt de kleedkamer van het Regenboogstadion verlaat.

Je zou verwachten dat een man die al anderhalf jaar geen officiële wedstrijdminuut meer heeft gespeeld voor de club die hem in de zomer van 2016 terughaalde naar Breda, minder vrolijk door het leven stapt. Niet Haemhouts kennelijk. ,,Je moet rustig blijven. Dat heb ik heel mijn carrière gedaan. Blijven knokken en ervoor gaan”, antwoordt hij op de vraag hoe hij omgaat met het lange leven in de wachtkamer.

Verlost

Voor alle duidelijkheid: Haemhouts is inmiddels fit. ,,Helemaal fit”, benadrukt de Belg, die al jaren in Breda woont. Sinds begin dit jaar is hij verlost van de achillespeesblessure die hem acht maanden compleet aan de kant hield. ,,Begin dit seizoen waren er wat kleine dingetjes. Zoals een kuitblessure. Daar heb ik twee weken last van gehad. Nu ben ik dus weer helemaal fit.”

Wedstrijden spelen is een ander verhaal. Jong NAC en oefenwedstrijdjes, daar moet hij het van hebben. Hoe anders was het in zijn eerste seizoen in Breda. Als aanvoerder stond Haemhouts 24 keer in de basis. Zijn doelpunt de dag na de geboorte van zijn dochtertje Bobbi Keet ontroerde velen. ,,Met haar gaat het heel goed”, glimlacht Haemhouts. Zijn carrière is een ander verhaal. ,,Het verschil is immens groot”, zegt hij over het voetballeven van toen en nu.

Volledig scherm Robbie Haemhouts. © Pro Shots

Een dubbele achillespeesblessure stond aan de basis van alle ellende. Hij deed eind april 2017 nog mee tegen TOP Oss, maar daarna ging het niet meer. In datzelfde Oss, bewust ver weg van het trainingscomplex in Zundert, werkte Haemhouts zeven maanden aan het herstel. Inmiddels was ook ontdekt waar de kiem van het probleem lag. De inname van suikers wakkerde ontstekingen in de pezen aan.

Haemhouts weet nu hoe hij de problemen met de achillespezen voor kan blijven. ,,Ik zorg dat ik genoeg rust en goed eet. Ik train hard. Iedere twee weken ga ik een keer extra naar de fysio.” Het vertrouwen dat zijn lijf hem niet in de steek laat is er.

Wachtkamer

Blijft over het leven in de wachtkamer. ,,Ik geloof er nog altijd in”, zegt Haemhouts over een terugkeer in de basis. ,,Ook al lijkt het op dit moment ver weg. In de voetbalwereld kunnen de dingen echter zomaar veranderen. Dus blijf ik positief en ga ik er vol voor.”

Drie jaar geleden werd Haemhouts, samen met Jeff Stans en Gianluca Nijholt. naar Breda gehaald om het elftal van de nodige routine te voorzien. Hij gaf toen ook aan dat hij na zijn voetbalcarrière graag aan de club verbonden wilde blijven. ,,Natuurlijk ben ik bezig met het seizoen hierna. Ik heb mijn opleiding personal trainer afgerond, maar het is nog te vroeg om besluiten te nemen. Eerst dit seizoen maar eens goed afronden met zijn allen en dan kijken we verder.”

Volledig scherm © Toin Damen

Op zijn twaalfde stapte Haemhouts als jeugdspeler binnen bij NAC. Een doorbraak in het eerste bleef uit. De Belg bouwde vanaf zijn 21ste een carrière uit bij clubs als FC Den Bosch, FC Emmen en Willem II. Zijn loopbaan afsluiten bij NAC en er daarna in een andere functie aan de slag gaan. Is dat het plan? ,,Dat zou eventueel kunnen”, luidt het voorzichtige antwoord. ,,In het voetbal weet je nooit wat de toekomst brengt. NAC krijgt een nieuwe algemeen directeur en technisch directeur. Wat er daarna gebeurt, zullen we zien.”