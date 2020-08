Oud-Willem II’ers Lewis, Boymans en Mghizrat bij Quick Boys

Interland­pe­ri­o­de kan ook bij Willem II leiden tot reizen naar code oranje

12 augustus Wat tijdens het trainingskamp in Oisterwijk opvalt zodra de bal voor een partijspel rolt, is dat Willem II zo'n goed ingespeelde indruk maakt. Dat is maar goed ook. De gelegenheid om voor de start van de competitie op 12 september nog te oefenen, blijft mogelijk tot drie wedstrijden beperkt.