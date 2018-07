Oud-Willem II-speler Wanny van Gils overleden (59)

Vooral bejubeld was die ene goal, op 27 april 1991, in de eerste divisie namens NAC tegen Eindhoven. De Stem schreef destijds: 'In een rush vanaf de middenlijn liet Van Gils met een schier onnavolgbare slalom zes (!) spelers van Eindhoven zijn hielen zien, alvorens hij onder Eindhoven-doelman Van der Sleen door raak schoot.'

In Breda beëindigde hij zijn carrière, maar zou hij altijd een legende blijven. Na zijn profcarrière was hij actief in het amateurvoetbal. Hij was onder meer voorzitter van TSC en trainer bij TSC, VV Oosterhout en DIA.