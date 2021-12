Oude bekende Pavlidis leeft mee: ‘Hopelijk zie ik mijn Willem II-vrienden snel in het linkerrijtje’

Willem II verwacht zijn Catalaanse mannetjes­put­ter weer terug tegen Go Ahead: ‘Het ziet er vrij goed uit’

In de jacht op de eerste zege sinds 25 september kan Willem II zaterdagavond vermoedelijk weer beschikken over Pol Llonch. De middenvelder trainde net als Emil Bergström in het begin van de week nog apart, maar deed de laatste trainingen voor het duel met Go Ahead Eagles volledig mee.

