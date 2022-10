Over de roze handschoenen van Kostas Lamprou: ‘Heel bijzonder dat ik mijn steentje kan bijdragen’

Stoere Kerels | Petrovic: ‘Recht­streek­se promotie Willem II? Ik denk het niet, maar hoop het wel’

In de podcast Stoere Kerels bespreken de BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 7 blikken ze terug op de tumultueuze uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (2-2). De gast van de week is Zeljko Petrovic, die Willem II als coach in de eredivisie hield anderhalf jaar geleden en de club nog altijd een warm hart toedraagt.

12 september