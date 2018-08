Özbiliz blij met speeltijd en zege Willem II

Hij kwam direct na rust in het veld voor Jordy Croux. Özbiliz was content met wat hij in de eerste helft had gezien vanaf de reservebank. ,,Er zat voetbal in onze ploeg. En dan zo'n prachtige goal...".

Over zijn eigen optreden in de tweede helft was hij niet ontevreden. ,,We hebben weinig kansen weggegeven." Met een fraaie individuele actie liet hij zien wat hij in huis heeft. Het resulteerde net niet in de bevrijdende tweede Tilburge treffer. ,,Of ik volgende week tegen Heracles in de basis sta? Dat moet je maar aan de trainer vragen."