Özbiliz: ‘Iedereen die mij kent, weet dat ik professioneel, gedisciplineerd en eerlijk ben. Ook ik maak fouten’

Zlatan of Guidetti? Willem II’er Isak scoort veel vaker

3 april In eigen land wordt hij al langer vergeleken met Zlatan Ibrahimovic, daar haalt Willem II’er Alexander Isak (19) zijn schouders voor op. Maar hoe je het wendt of keert: de Zweed ziet na zijn eerste tien wedstrijden in Nederland alle ogen op zich gericht. En zijn cijfers zijn bovendien beter dan die van Zlatan en oud-Feyenoorder John Guidetti, die andere Zweedse revelatie in de eredivisie.