Özbiliz laat zich zien in nieuwe rol: ‘De winterstop komt misschien wel iets te vroeg’

Heerkens kritisch na bekerzege: ‘Uitvoering tweede helft sloeg nergens op’

20:36 Willem II-captain Freek Heerkens is blij dat zijn ploeg door is naar de kwartfinale van de beker, maar baalde van de tweede helft tegen AFC. ,,De uitvoering in de tweede helft sloeg nergens op”, was hij kritisch na de bekerzege.