Özbiliz moet interlands Armenië door hamstringblessure laten schieten

Özbiliz niet aangeslo­ten bij Armeens elftal vanwege hamstring­bles­su­re

8 oktober Aras Özbiliz is maandag niet naar Armenië afgereisd om zich aan te sluiten bij de nationale ploeg. De aanvaller van Willem II heeft last van een hamstringblessure, die hij zondag opliep in de wedstrijd tegen Feyenoord.