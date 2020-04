Paal hield Willem II in 1988 uit Europa: ‘We hadden een fantastisch elftal’

Frank van Straalen en Hans Werdekker kunnen wel begrijpen dat eigenaar Frans van Seumeren zich verzet tegen het niet toewijzen van een Europees ticket aan FC Utrecht. Het tweetal, dat deel uitmaakte van de selectie van Willem II die in 1988 op een haar na Europees voetbal miste, vindt beide situaties niet te vergelijken. ,,De KNVB had in dat jaar besloten periodetitels in de eredivisie in te voeren. De vier winnaars zouden om een Europees ticket strijden”, zegt Werdekker, die met Willem II op een vierde plaats eindigde. ,,Dat die plek voor het eerst niet rechtstreeks Europees voetbal op zou leveren was al voor de competitie bekend.”