Palacios wil met Ecuador naar Tokio

Willem II moet Diego Palacios in de winter wellicht vier of vijf wedstrijden missen. Hij speelt dan met Ecuador onder 20 om de Copa America in Chili.

Willem II zal zijn linksback Diego Palacios na de winterstop vier of vijf duels moeten missen. De voetballer uit Ecuador wil proberen om met zijn land kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio af te dwingen. Daar is zijn vizier, naast Willem II, op gericht.

Bij het toernooi om de Copa America voor landenteams tot 20 jaar, dat van 20 januari tot 13 februari in Chili wordt afgewerkt, zijn twee tickets voor de Spelen te verdienen. Ecuador dicht zich met zijn sterke generatie jonge voetballers kansen toe. Het land kan Palacios eventueel zelfs opeisen voor een dergelijk belangrijk kwalificatietoernooi.

Willem II start na de winterstop op 20 januari met de thuiswedstrijd tegen NAC. Ook de duels met FC Utrecht (u), FC Groningen (t) en VVV (u) zou Palacios mislopen. Indien Ecuador ver komt tijdens de eindronde in Chili is ook zijn meespelen in de uitwedstrijd tegen Vitesse op 16 februari in gevaar. Dat is de consequentie van het aantrekken van spelers van een ander continent.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Debuut

Het debuut van Palacios als A-international van Ecuador laat langer op zich wachten. De trip met de nationale selectie naar Amerika, waar zijn land het op 7 september opneemt tegen Jamaica en op 11 september tegen Guatamala, laat hij schieten. De nieuwe linksback van Willem II blijft in Nederland om een ingreep aan zijn verstandskies te ondergaan. Zijn eerstvolgende internationale verplichting is nu in oktober als Ecuador onder 20 tegen de leeftijdsgenoten van Argentinië aan de voorbereiding op de Copa America begint.

Danny Walker komt binnenkort naar Nederland om Palacios zelf aan het werk te zien. De Amerikaanse zakenman, een goede vriend van Piet de Visser, is sinds een paar jaar eigenaar van Aucas. Die club verhuurt Palacios dit seizoen aan Willem II. Dat hij voor de eerste drie maanden een begeleider kreeg toegewezen, geeft wel aan met hoeveel zorg Palacios wordt omringd.

Spaans appartementencomplex

De speler wisselt deze week hotel Gilze-Rijen om voor een appartement in Tilburg. Hij gaat in hetzelfde complex wonen waar ook zijn Spaanstalige ploeggenoten Fran Sol en Pol Llonch gehuisvest zijn. Van een afstand houdt Piet de Visser een oogje in het zeil. Die kent de 19-jarige voetballer al ruim vijf jaar.

De Visser is blij dat Willem II opgetogen reageert op de linksback die hij bij de Tilburgse club onder de aandacht bracht. ,,De mensen zijn al tevreden. Hij heeft het beste nog niet eens laten zien”, zegt de Oisterwijkse superscout. ,,Het scoren met een afstandsschot is een van zijn specialiteiten. In Ecuador stonden de mensen op de banken als hij achter een snelle buitenspeler aan rende, de bal met tackle veroverde en dan gewoon door voetbalde.”

De ontmoeting met PSV van zaterdag is voor Palacios een echte testcase. Dan komt hij tegenover Steven Bergwijn of Hirving Lozano te staan. ,,Maar ook Brandley Kuwas waar hij afgelopen weekeinde tegen speelde, is een van de betere buitenspelers in Nederland. Die kwam er niet aan te pas”, is De Visser content met de ontwikkeling die Palacios doormaakt.