Pas na de wissel van RKDSV-keeper regent het doelpunten van Willem II

Bijna kwam RKDSV voor rust zelfs op voorsprong, toen Sander van der Aa het van heel ver probeerde. Willem II-keeper Jorn Brondeel was alert en kon de bal nog net over de lat tikken. Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. De uitblinkende doelman Siem van Doormaal kon de inzet van ELton Kabangu nog keren, maar hij was kansloos bij de rebound van Max Svensson: 0-1. Ook bij de volgende aanval was het raak voor de Tricolores. Centrale verdediger Sam Tel kopte de 0-2 binnen.