Paul Gladon gaat meer speelminuten krijgen bij Willem II: ‘De trainer is het met mij eens’

6:35 Willem II is met een glimlach terug in het toernooi om de KNVB-beker. De finalist van vorig seizoen beleefde in Den Haag tegen Quick een speels begin. De stemming vormde een schril contrast met die van vorig seizoen na de verloren finale tegen Ajax.