Pavlidis helpt Willem II in Zwolle aan uitstekende seizoenstart

Willem II is eigenlijk nog lang niet klaar. Dan is het lekker als je alvast kunt winnen bij PEC Zwolle.

PEC Zwolle is sinds vrijdag de club die vier keer in de laatste zes seizoenen de speler leverde die het eerste doelpunt in de eredivisie maakte. Die kwam op naam van Lennart Thy. Het was maar een schrale troost, want Willem II ging er met de drie punten vandoor: 1-3

De Tilburgse ploeg is sinds het vertrek van spelers als Daniel Crowley, Alexander Isak, Renato Tapia en Diego Palacios nog lang niet op sterkte. Maar dat de Grieken er nog zijn, moest PEC Zwolle pijnlijk ondervinden. Vangelis Pavlidis scoorde tweemaal. Marios Vrousai bracht Clint Leemans met een vrije trap zo in verlegenheid dat die in eigen doel kopte.

Natuurlijk haalde Willem II wel alvast een paar nieuwe spelers. Technisch directeur Joris Mathijsen voegde met Che Nunnely en Mats Kohlert twee authentieke buitenspelers aan de selectie toe. Vrijdag werd duidelijk waarom. Met hun snelheid en dribbels op de flanken zorgden ze voor veel dreiging. Ze laten Willem II op een manier voetballen die ze in Tilburg zo graag zien.

Willem II is, net als PEC Zwolle overigens, nog lang niet klaar. Het wacht lang met de spelers die het verder aan de selectie toe wil voegen. Sinds de winterstop van het vorig seizoen heeft technisch directeur Joris Mathijsen de smaak te pakken. Door slimme winterse versterkingen werkte de Tilburgse club zich van de onderste regionen op tot een club die lang meedeed voor kwalificatie om Europees voetbal. Met minder nemen ze nu geen genoegen.

Bij de Tilburgse club zijn ze dus in staat om kwaliteit te herkennen, al heerst er het besef dat er niet elk seizoen een speler van het kaliber Alexander Isak rond zal lopen. De Zweedse huurling was grotendeels verantwoordelijk voor de opmars. Met Nunnely, Kohlert en ook de Zweedse verdediger Sebastian Holmén lopen er spelers die Willem II verder kunnen brengen.

Pavlidis

Veel moeite om een opstelling te maken voor de wedstrijd in Zwolle kostte het Willem II-trainer Adrie Koster niet. Vangelis Pavlidis in de spits of op tien, dat was de zwaarste afweging die hij moest maken. De keuze viel op de spitspositie. Dat pakte heel goed uit, al kreeg Pavlidis bij zijn eerste goal wel alle medewerking van Dennis Johnsen. Die speelde te zacht terug. Pavlidis kapte Darryl Lachman uit en schoof de bal in de verre hoek.

Door een blunder van doelman Timon Wellenreuther was Willem II even daarvoor op achterstand gekomen. Die kwam overbodig zijn doel uit toen een bal via de rug van Freek Heerkens in de voeten van Thy plofte. De Duitser hoefde de bal maar in het lege doel te schuiven.

Meteen na de rust kwam Willem II op voorsprong. Daarna is de Tilburgse ploeg niet meer in problemen geweest. In de buurt van de gelijkmaker kwam Zwolle niet. De Tilburgers hadden nog verder uit kunnen lopen als Pavlidis met al twee treffers op zak niet zo zelfzuchtig was geweest.

In Tilburg zullen ze er niet om treuren. De beslissing om op de juiste spelers te wachten lijkt goed uit te pakken. Dat je er alleen nog maar sterker op kunt worden is een lekker gevoel met een zege bij PEC Zwolle op zak.