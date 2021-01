Pavlidis is wel weer eens toe aan een goaltje, Willem II aan een overwinning

Zeven competitiewedstrijden op rij zonder treffer, dat overkwam Pavlidis nog nooit. Een statistiek waar Willem II zich wél aan kan vasthouden: in drie van de vier laatste thuiswedstrijden tegen PEC Zwolle hielden de Tricolores de nul. Ook verloor Willem II slechts één van de laatste negen eredivisieduels met de Zwollenaren. De zes onderlinge wedstrijden daarvoor werden overigens allemaal door PEC gewonnen. De laatste twee keer dat Willem II en PEC Zwolle tegenover elkaar stonden, was de eindstand 0-0.

Bonuspunt

Momenteel staat Willem II op de zestiende plaats met tien punten uit zeventien duels. Slechts vier keer eerder in de 44 eredivisieseizoenen van Willem II overkwam het de Tilburgers dat ze op de helft van de competitie in de maximaal tien punten hadden verzameld (omgerekend naar drie punten voor een overwinning). Twee keer resulteerde dat in degradatie. In het huidige seizoen pakte Willem II negen van z'n tien punten tegen ploegen die bij het begin van de speelronde in het rechterrijtje stonden. Daarnaast was er het bonuspunt tegen Ajax.