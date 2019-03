Pavlidis overtuigt clubleiding Willem II: club wil optie tot koop lichten

Die optie loopt eind maart af. De Griek is tot het einde van het seizoen gehuurd. Willem II zit in een situatie dat het noch met de speler noch met diens Duitse club verder hoeft te onderhandelen. De afkoopsom voor het nog een jaar doorlopende contract van Pavlidis bij VfL Bochum is al bij het sluiten van de huurovereenkomst vastgelegd. Met de 20-jarige spits zijn afspraken gemaakt over de condities waaronder hij zich tot 2022 aan de Tilburgse club zal binden.

Pavlidis sprak zelf een paar weken geleden de wens uit dat hij graag bij Willem II wil blijven. Die sollicitatie zette hij in zowat elke wedstrijd kracht bij. Zelden zal het rendement van een aanvaller in zijn eerste weken bij Willem II groter geweest zijn. In 459 minuten in competitie en beker kwam hij al tot drie doelpunten en vier assists. De Griek is elke 65 minuten betrokken bij een doelpunt van de Tilburgse club.