PEC Zwolle-thuis is geen zekerheidje voor Willem II

· Willem II won slechts 2 van zijn laatste 8 thuisduels met PEC Zwolle in de eredivisie.

Willem II’er Vincent Schippers belt elke dag even met zijn zaakwaarnemer

· PEC Zwolle won op 22 januari de meest recente ontmoeting met Willem II in de eredivisie. Het werd 1-3 in Tilburg dankzij een hattrick van invaller Reza Ghoochannejhad (58', 62', 70'). WIllem II speelde de tweede helft met 10 man na een rode kaart voor Kwasi Wriedt (45+1').

· PEC kan de onderlinge balans met Willem II in de eredivisie gelijktrekken. De Zwollenaren wonnen 13 keer, Willem II 14 keer en 7 keer werd het gelijk.

· Willem II en PEC Zwolle zijn de enige clubs die in de eerste 2 speelrondes van dit eredivisie-seizoen een rode kaart hebben gekregen.

· Timon Wellenreuther keert terug in het Koning Willem II Stadion. Zijn laatste thuiswedstrijd voor Willem II in de eredivisie was een 3-1 zege op FC Groningen op 28 februari 2020.