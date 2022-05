Pech achtervolgt dapper strijdend Willem II op bezoek bij PSV

Willem II heeft zondagmiddag niet voor een stunt weten te zorgen op bezoek bij PSV. De Eindhovenaren werden in het zadel geholpen door een schutterende scheidsrechter. Pech bleef de ploeg van Kevin Hofland ook daarna achtervolgen, zodat het niet geweldig voetballende PSV met 4-2 kon winnen.

In de tweede minuut scoorde Doan al voor de thuisploeg, maar aan die treffer ging een duidelijk geval van buitenspel vooraf. De grens- en scheidsrechter Kamphuis hadden het niet gezien, maar de VAR wel. Normaal gesproken wordt het doelpunt dan afgekeurd, maar nu mocht arbiter Kamphuis het zelf nog gaan bekijken op het scherm naast het veld.

Tot ieders verbijstering besloot hij het doelpunt toch goed te keuren, terwijl Vinicius in de aanval waaruit de treffer viel duidelijk buitenspel stond. Een dergelijke treffer van Ajax in de bekerfinale (tegen PSV) werd nog wel geannuleerd.

Willem II - zonder de zieke Freek Heerkens en Jizz Hornkamp - herpakte zich na die vroege domper. Weliswaar domineerde weliswaar, maar de Tilburgers doken af en toe op bij het doel van Yvon Mvogo. Waar de 1-0 van PSV uit een aanval over de linkerflank viel, kwam de 2-0 na ruim een half uur voort uit een aanval over rechts. Dit keer kon Cody Gakpo afronden: 2-0.

Willem II veert op

Daarmee leek het pleit wel beslecht, maar Willem II veerde op. Vlak voor rust kopte Ché Nunnely prima raak uit een afgemeten voorzet van Leeroy Owusu: 2-1. Toch was de kloof weer twee toen Kamphuis voor de rust floot, want in de slotseconde van de extra tijd prikte Zahavi de 3-1 nog binnen.

Maar nog bleek het niet gedaan. Willem II kwam goed uit de startblokken in de tweede helft en maakte snel de 3-2. Elton Kabangu gleed de bal goed binnen na een inzet van Ché Nunnely van de rechterkant. Direct daarna scoorde Bruma, maar tot opluchting van de Willem II’ers ging de vlag van de grensrechter nu wel omhoog voor buitenspel. En dat was het ook, veel nipter echter dan het geval in de tweede minuut.

Pech

De hoop van Willem II werd weer grotendeels de grond ingeboord toen Willem II-verdediger Wessel Dammers de bal ongewild achter zijn eigen keeper gleed na een voorzet van Joey Veerman: 4-2. Een onterecht goedgekeurde treffer, een tegengoal op slag van rust, een eigen doelpunt… pech bleef Willem II achtervolgen in Eindhoven.

Halverwege de tweede helft voerde Hofland een dubbele wissel door. Nunnely en Svensson moesten plaats maken voor Kilian Ludewig en Daniel Crowley. De nieuwe energie leverde niet nóg een terugkeer in de wedstrijd voor Willem II op.

Door de nederlaag in Eindhoven zakt Willem II naar de laatste plaats in de eredivisie. Er zijn nog drie wedstrijden om minstens twee plaatsen te stijgen: thuis tegen Heracles, op bezoek bij Cambuur en tenslotte in eigen huis tegen FC Utrecht.

Volledig scherm Wessel Dammers ligt op het gras na zijn ongelukkige eigen doelpunt. © ANP