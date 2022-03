Pech blíjft het Willem II-middenveld achtervolgen: nu is het Meerveld die wegvalt

Heerkens ziet Willem II verder wegzakken in het moeras: ‘Dit schiet niet op, het wordt heel lastig’

Door het zeer teleurstellende gelijkspel tegen SC Heerenveen (0-0) van zaterdag is Willem II nog verder weggezakt in het eredivisiemoeras. Aan routinier Freek Heerkens de vraag of het nog goed komt, en hoe dan? ,,We moeten beseffen dat het heel lastig wordt.”

6 maart