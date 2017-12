Pedro Chirivella en Kostas Tsimikas terug bij Willem II

Willem II trainde donderdag en vrijdag achter gesloten deuren. Trainer Erwin van de Looi legde uit dat hij even rust wilde creëren rond het team. Op de vraag of Willem II misschien van speelwijze gaat veranderen, reageerde hij licht geïrriteerd. ,,Het gelijke spel bij VVV had niets met de speelwijze te maken. Het gaat erom of je klaar bent om aan een wedstrijd te beginnen of niet. Tegen VVV waren we dat niet. Dat is een mentale kwestie", zei Van de Looi.

Incident

Die noemde het een incident. Tegen Sparta bijvoorbeeld had Willem II een week eerder wel een sterke openingsfase. ,,Daar moeten we aan vastknopen. De manier waarop we tegen VVV voetbalden was teleurstellend. Er is uitgebreid over gesproken hoe dat kan gebeuren. Tegen Heracles moeten de spelers bewijzen dat het een incident is geweest. Aan VVV hielden we nog een punt over omdat de spelers de moed niet opgaven. Dat is natuurlijk positief."

Tijdens het gesprek passeerden nog wat alternatieven voor het 5-3-2 systeem van Willem II. Van de Looi toonde zich geen voorstander van voetballen met twee buitenspelers. ,,Als die hun directe tegenstanders niet voorbij komen, wat doe je dan. Alles staat of valt met de uitvoering. Dat geldt voor elke manier van spelen. Het gaat erom dat je vol blijft houden wat je moet doen. Daar onderscheiden de betere teams zich mee."

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Spitsenduo

Bovendien houdt hij graag vast aan de combinatie Fran Sol/Bartholomew Ogbeche in de punt van de aanval. ,,Met dat koppel in de aanval scoorden we de laatste twee wedstrijden vijf keer. Dat is toch heel goed voor Willem II-begrippen." Dat betekent dat de Tilburgse club in ieder geval met twee aanvallers gaat spelen. Mogelijk bleven de hekken bij de training gesloten omdat Van de Looi deze keer voor vier in plaats van vijf verdedigers kiest. Met de controlerende middenvelders Ben Rienstra en Pedro Chirivella en bijvoorbeeld Thom Haye en Ismail Azzaoui achter het spitsenkoppel, komt hij dan uit op een 4-2-2-2 systeem.