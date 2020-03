Peters baalt van flegmatiek Willem II: ‘Lag ook een beetje aan het wedstrijdplan’

Recordboek nog lang niet in zicht voor ‘oudjes’ Koster en Advocaat

7 maart Met de 72-jarige Dick Advocaat en de 65-jarige Adrie Koster staan zondag in de Kuip bij Feyenoord - Willem II de twee oudste trainers in de eredivisie tegenover elkaar. Maar om in het Guinness Book of Records terecht te komen hebben ze nog heel wat jaartjes te gaan.