Peters: ‘Ingetogen blij met Europees voetbal’

KNVB geeft in voorstel Europees ticket aan Willem II

15:45 De KNVB wil dat Willem II, naast Ajax en AZ (Champions League) en Feyenoord en PSV (Europa League) eveneens Europa in gaat. In alle voorstellen van de voetbalbond over wat er met de niet afgeronde competitie moet gebeuren weegt de vijfde plek van de Tilburgse club zwaarder dan de finaleplaats in de beker van de Utrechters.