Peters is blij dat vloek van de openingswedstrijd verbroken is: ‘Leuk om eens bovenaan te staan’

,,Ik hoorde iets over een statistiek waaruit bleek dat wij onze openingswedstrijd vaak laten liggen. Nu zijn we in ieder geval goed gestart”, verwees Peters voor de camera van FOX Sports naar het feit dat Willem II voor het laatst in 2009 een openingswedstrijd wist te winnen. Die reeks is nu ten einde. ,,Dat het er in de eerste wedstrijd meteen uit komt is heel erg lekker. Het geeft vertrouwen aan onze smalle groep. Het is wel leuk om een keer bovenaan te staan.”