Peters neemt het op voor Willem II-debutant Ogenia: ‘Jongen met veel potentie’

Feyenoord had aan een rake penalty van Steven Berghuis genoeg voor de overwinning. De strafschop werd veroorzaakt door debutant Justin Ogenia, die Luis Sinisterra wild naar de grond werkte. ,,Zuur dat je door zo'n moment die wedstrijd verliest”, vond Peters, die zijn ploeggenoot verder niets kwalijk neemt. ,,Dat zijn leermomenten voor zo'n jongen, het is zijn vuurdoop in het betaald voetbal. Het is een jongen met veel potentie.”

Koploper af

Door de nederlaag is Willem II niet langer koploper. Binnen de selectie is dat geen item, zo verzekerde Peters voor de camera van FOX Sports. ,,Wij weten wel beter. We hadden een goede start, alleen is het zuur dat die zo eindigt. Ik denk dat als we Feyenoord een keer konden hebben, dat het vandaag was. Daar hebben we ook naar gespeeld. Bij vlagen goed voetbal, maar net die laatste paar procent om Feyenoord echt het vuur aan de schenen te leggen misten we.”