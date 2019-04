Peters reëel na nederlaag Willem II: ‘Als je tegen Ajax iets wilt bereiken, moet je top zijn’

De tweede treffer van de Amsterdammers was cruciaal, zag ook Peters. ,,Er zat zeker de eerste helft zeker wat in. Al vond ik dat we wel wat brutaler mochten zijn. Dat dan de 1-2 vlak voor rust op zo'n wijze valt (eigen doelpunt Heerkens, red.) is een tikkie. Tot dan toe had ik namelijk niet het gevoel onder te doen voor Ajax.”

Tegen een topclub als Ajax moet alles kloppen voor ploegen als Willem II. Peters zag dat zijn ploeg een fractie tekort kwam. ,,Ze kwamen er de eerste helft al een paar keer uit, maar dat kwam door slordige momenten van ons, waardoor we balverlies leden. De 1-3 valt na rust uit het niets. Daarna zie je hoe goed Ajax is. Wil je dan iets bereiken, dan moet je top zijn. Dat waren we niet.”

Bekerfinale

Met oog op de bekerfinale biedt de uitslag weinig hoop. Dan ontmoet Willem II in de Kuip opnieuw Ajax, maar Peters houdt de moed hoog. ,,Dit doet niks in aanloop naar de bekerfinale. Dat is een andere wedstrijd, die gewoon op 0-0 begint. Als Ajax het niveau haalt wat ze kunnen, dan wordt het moeilijk. Maar feit is dat ze dat niveau niet altijd halen. Een kans maak je dus zeker.”

Frenkie

Bij Ajax was Peters’ oud-teamgenoot Frenkie de Jong de grote uitblinker. De aanvoerder van Willem II geniet van De Jong, die geweldig speelde. ,,Ik ken Frenkie niet anders dan dat hij zo argeloos speelt. Toen hij zijn debuut maakte voor Oranje heb ik hem nog een bericht gestuurd. Ik gaf hem een compliment dat hij nog steeds zo speelde als tijdens zijn eerste training bij ons. Dat had ik toen nog nooit gezien. Maar zo speelt hij nu ook interlands en Champions League-wedstrijden. Zijn transfer naar Barcelona is dikverdiend.”