Peters vervangt geschorste Holmén bij Willem II tegen PSV

De Griek begon in de vorige competitiewedstrijd, op bezoek bij FC Utrecht, op de reservebank omdat hij kampte met spierklachten. In de slotfase kreeg hij een invalbeurt in een poging iets te doen aan de 3-2 achterstand. Dat lukte niet meer.

Voltaren

Coach Zeljko Petrovic kondigde vrijdagmiddag aan dat hij sowieso op de bank zal zitten zondag, hoewel hij begin deze week werd geholpen aan een acute hernia. ,,Desnoods gaat er een heel pak voltaren in, maar ik wil er bij zijn. Tegen FC Utrecht lag ik in bed omdat ik te veel pijn had. En dan kan ik wel honderd keer bellen naar de jongens op de bank, maar ik heb liever direct contact op het veld.”

Sebastian Holmén is er zondagmiddag niet bij. De Zweedse verdediger kreeg in het duel met FC Utrecht zijn vijfde gele kaart en is daardoor geschorst. Ook de al langer geblesseerde Miquel Nelom is er uiteraard niet bij zondag.

Peters

Petrovic bevestigde dat Jordens Peters de plaats van Holmén zal innemen centraal achterin naast Sven van Beek. Peters kreeg tegen FC Utrecht al een invalbeurt zodat hij na lange tijd weer speelminuten kon maken.

De coach van Willem II benadrukte dat zijn ploeg tot de laatste seconde zal moeten strijden tegen PSV, ook als de ploeg achter staat. ,,Het doelsaldo kan beslissend zijn. Elke doelpunt telt mee.”