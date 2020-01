Peters verwacht grote klus voor Willem II: ‘We staan voor een grote uitdaging’

Dat het hotel, eten en de andere faciliteiten goed zouden zijn wist Peters al van vorig jaar. ,,Het is zaak dat we hier nu de basis leggen voor net zo’n seizoenshelft”, zegt hij. ,,Veel dingen vielen goed. Dat maakt de uitdaging alleen maar groter. Je staat in een rijtje met clubs waar je nog lang tussen wil staan.”

Peters denkt dat het lastig is om de prestaties van voor de winterstop te evenaren. ,,Aan de andere kant: we staan er niet onterecht. We hebben geen enkele keer teveel gekregen. De euforie van de laatste weken moet een belangrijke drijfveer zijn.”

Willem II zal zich moeten wapenen tegen clubs die, zoals Fortuna Sittard, naar Tilburg komen om tijd te rekken. ,,In het verleden speelden we vaak met de druk van degradatie. Die is veel groter. We moeten er voor waken dat we te makkelijk worden. Want dan zijn we net als al die andere teams in de eredivisie.”