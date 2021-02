Petrovic: ‘Iedereen moet lopen, dekken en werken’

De Willem II-coach had het over teruggrijpen naar 4-3-3, zonder veel te wijzigen. ,,Tegen Emmen startte Vangelis Pavlidis als een tien; aan zoiets moet je denken.” Petrovic wil in ieder geval dat zijn team compacter is dan na rust tegen Feyenoord. ,,Maar ik wil ook niet hele gekke dingen gaan doen. Vastigheid is belangrijk in deze fase en in de siutatie waarin we met Willem II zitten. En deze selectie is samengesteld met een bepaalde speelstijl voor ogen. Daar zul je dan zoveel mogelijk naartoe moeten werken.”