Petrovic: ‘In Nederland verkoopt de ene club geen wedstrijd aan de andere club’

Willem II-trainer Zeljko Petrovic hield de afgelopen weken het doelsaldo nadrukkelijk in de gaten. Zo hamerde hij er afgelopen zondag nog op dat de schade tegen PSV niet te groot mocht worden. Toch denkt hij niet dat het uiteindelijk aankomt op doelsaldo in de strijd tegen degradatie.

,,Er zijn wel scenario's te bedenken waarbij dat wel zo is. Maar als je realistisch kijkt naar het resterende programma van alle clubs, zal het anders gaan.” Hij legt uit: ,,Als Emmen van Heerenveen wint en wij minimaal een puntje pakken tegen ADO, is VVV gedegradeerd. En dan zal Emmen in Venlo er overheen denderen.”

Feyenoord-onwaardig

Petrovic baalde van de manier waarop Feyenoord zich onlangs presenteerde in Den Haag. ,,Verliezen kan heel misschien, maar niet op die manier. Dat was Feyenoord-onwaardig. Anders was ADO al gedegradeerd nu.”

De trainer van Willem II weet dat er aan het eind van de competitie vaak rare dingen gebeuren. ,,Maar ik geloof niet dat er in Nederland wedstrijden verkocht worden door de ene club aan de andere, zoals ik weet dat het in andere landen gebeurt. Zo zitten de mensen hier niet in elkaar. Misschien dat er heel soms één speler over te halen is. Kijk, Zwolle bracht niet veel tegen ADO afgelopen weekend, maar die hóefden ook niet meer. Dat is anders.”

Aanmoedigingspremie

En een aanmoedigingspremie? ,,Dat mag schijnbaar wél, maar daar heb ik slechte ervaringen mee. Bij RKC heb ik vier keer meegemaakt dat een tegenstander zo’n premie was beloofd. Dat hoor je dan van spelers. Zijn we een paar keer net niet gepromoveerd. Daar word je dan gek van.”

Al bij al komt Petrovic tot één conclusie: ,,We gaan donderdag op leven en dood spelen. We willen het zelf afdwingen. We willen vasthouden wat we hebben: we staan we op een veilige plek. Dat zouden die concurrenten ook wel willen.”

Peters twijfel

Jordens Peters is het enige twijfelgeval voor de wedstrijd in Den Haag, meldde Petrovic. ,,Maar Sebastian Hólmen komt terug van een schorsing. Voor de rest is iedereen erbij.”