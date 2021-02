Petrovic is realistisch na zege op Emmen: ‘Dit was eigenlijk Willem II-onwaardig’

Als de naam van Adrie Koster valt na de wedstrijd tegen Emmen, wordt Zeljko Petrovic ‘scherp’. Geen kwaad woord over zijn voorganger, anders krijg je met hém te maken. ,,Mijn eerste vraag aan Willem II was of alles met Adrie goed was afgehandeld. En gisteren heb ik hem aan de telefoon gehad. Hij gunt de club alle goeds. ‘Ga ervoor, Petje’, zei hij tegen mij. Een mooi mens, Adrie.” Dat ‘Petro’ eerder een belletje kreeg van iemand de CBV (Coaches Betaald Voetbal) met de vraag of hij wel zeker wist of alles met Koster goed was geregeld, beschouwde hij als een belediging. ,,Niemand moet twijfelen aan mijn loyaliteit richting collega’s!”