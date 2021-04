Petrovic: ‘Makkelie gaf mij geel, normaal is dat rood’

‘Bijna briljant’

Petrovic vond de samenwerking tussen publiek en spelers ‘vanaf minuut één heel belangrijk’. En stelde dat zijn ploeg in de eerste helft ‘bijna briljant’ speelde. ,,We hadden onszelf voor rust al moeten belonen met één of twee goals. In de tweede helft voetbalden we ietsje minder, maar creëerden we wel vier of vijf kansen. Iedereen bij ons heeft vandaag een voldoende of ruimte voldoende gehaald. Gezien de hele wedstrijd vind ik ons de terechte winnaar. Het was beter geweest als we de 2-0 hadden gemaakt, dan had ik rustiger op de bank kunnen zitten.”